Гендиректор «Торпедо»: со Скудрой расстались по-доброму, это жизнь

«Мы Петериса поблагодарили, он работал пять лет, попадал в плей-офф. Поговорили, расстались с ним по-доброму, по обоюдному согласию. В жизни бывают такие моменты, когда людям нужна перезагрузка в новой команде. Для него это новый вызов.

В ближайшее время будет принято решение по главному тренеру, рассматривается несколько кандидатур. Кто останется в штабе, а кто нет, будем решать совместно с главным тренером.