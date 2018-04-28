ХК «Торпедо» не продлил контракт с главным тренером Петерисом Скудрой 

«»Торпедо" благодарит Петериса за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере. Вопрос о назначении нового главного тренера будет решён в ближайшее время», — говорится в сообщении хоккейного клуба.
Также на посту генерального директора клуба Виктора Харитонова, который руководил командой последние четыре сезона, сменил Ян Голубовский.
Причины клуб официально не сообщает. «АиФ-НН» не раз писал, что Скудра может покинуть пост: второй год подряд «Торпедо» заканчивало сезон на первой стадии плей-офф Кубка Гагарина.