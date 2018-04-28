Ещё
ХК «Торпедо» не продлил контракт с главным тренером Петерисом Скудрой
Далее:
Читайте также:
Ещё

ХК «Торпедо» не продлил контракт с главным тренером Петерисом Скудрой 

АиФ Нижний Новгород 44 минуты назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
«»Торпедо" благодарит Петериса за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере. Вопрос о назначении нового главного тренера будет решён в ближайшее время», — говорится в сообщении хоккейного клуба.
Также на посту генерального директора клуба Виктора Харитонова, который руководил командой последние четыре сезона, сменил Ян Голубовский.
Причины клуб официально не сообщает. «АиФ-НН» не раз писал, что Скудра может покинуть пост: второй год подряд «Торпедо» заканчивало сезон на первой стадии плей-офф Кубка Гагарина.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Глеб Никитин посетит второй тестовый матч на «Стадионе Нижний Новгород» «Равнодушных не будет!» Дмитрий Сватковский – о футболе и новом городе Полторы тысячи человек планируют переплыть Волгу в Нижнем Новгороде
Комментарии  Ещё 24 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Кубани задержана победительница ОИ-8024
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
ФБР допросило Емельяненко
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную26
«Тренер предлагал мне интим четыре раза»289
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение