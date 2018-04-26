Скудра: мы за 5 лет в «Торпедо» сделали то, чего не было 20 лет до нас

Тренер Петерис Скудра , покинувший нижегородское «Торпедо», подвёл итоги своей работы в клубе.

«Позвонил генеральный директор и сказал, что принято такое решение. Это абсолютно нормально, я принял его спокойно. Считаю, что с нашими возможностями за эти пять лет мы с тренерским штабом выжали максимум или почти максимум. Всегда есть фактор удачи, которая больше отворачивалась от нас, чем сопутствовала. Если мой коллега, который придёт в клуб, сделает больше, то я буду только рад. Я знаю изнутри, насколько всё это было непросто.

Мы за пять лет в «Торпедо» сделали то, чего не было 20 лет до нас. Поэтому эти пять лет однозначно останутся в истории клуба, останутся в моей истории. А что будет дальше — жизнь покажет. Посмотрим на результаты команды с новыми людьми. Хотелось бы пожелать всем исключительно удачи.