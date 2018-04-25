Соревнования по шашкам проведут в районе Лефортово

Жители района Лефортово старше 18 лет сразятся на черно-белом клетчатом поле в шашки на районных соревнованиях, которые пройдут сегодня в помещении ГБУ «Лефортово».

— Турнир пройдет в рамках московской комплексной окружной спартакиады «Спорт для всех», — сообщила методист ГБУ «Лефортово» Елена Шуктаева. — Предварительной регистрации для участия в соревнованиях не потребуется, она пройдет на месте.

Всех желающих попробовать свои силы в шашечном турнире будут ждать по адресу:улица Пруд Ключики, дом 3. Начало — в 17.00.

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации спорта в районе, сохранения спортивных традиций и привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.