Более половины читателей «Чемпионата» считают Салаха лучшим игроком мира

На «Чемпионате» завершился опрос, в ходе которого читатели ответили на вопрос «Есть ли сегодня в мире футболист круче Мохамеда Салаха ?».

Более половины респондентов (53%) считают египтянина лучшим футболистом в мире на данный момент. За вариант «Есть, их зовут Лионель и Криштиану» отдали свои голоса 37% людей, а ответ «Есть, и их довольно много» получил 9% голосов.

Салах оформил дубль и отдал две голевые передачи в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2), который состоялся на «Энфилде». В этом сезоне Салах забил 31 гол в 33 матчах английской Премьер-лиги, а также 11 голов в Лиге чемпионов.