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Более половины читателей «Чемпионата» считают Салаха лучшим игроком мира
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Более половины читателей «Чемпионата» считают Салаха лучшим игроком мира 

Чемпионат.com 1 час назад
На «Чемпионате» завершился опрос, в ходе которого читатели ответили на вопрос «Есть ли сегодня в мире футболист круче Мохамеда Салаха?».
Более половины респондентов (53%) считают египтянина лучшим футболистом в мире на данный момент. За вариант «Есть, их зовут Лионель и Криштиану» отдали свои голоса 37% людей, а ответ «Есть, и их довольно много» получил 9% голосов.
Салах оформил дубль и отдал две голевые передачи в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Ромой» (5:2), который состоялся на «Энфилде». В этом сезоне Салах забил 31 гол в 33 матчах английской Премьер-лиги, а также 11 голов в Лиге чемпионов.
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