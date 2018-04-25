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Бог Египта: очередная пачка рекордов Мо Салаха в картинках
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Бог Египта: очередная пачка рекордов Мо Салаха в картинках
SovSport.Ru
1 час назад
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Фото:
SovSport.Ru
После полуфинала Лиги чемпионов против «Ромы» египетский форвард «Ливерпуля»
Мохаммед Салах
стал обладателем очередной россыпи рекордов клуба, лиги и мирового футбола.
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