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Бог Египта: очередная пачка рекордов Мо Салаха в картинках
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Бог Египта: очередная пачка рекордов Мо Салаха в картинках 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
После полуфинала Лиги чемпионов против «Ромы» египетский форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах стал обладателем очередной россыпи рекордов клуба, лиги и мирового футбола. "Советский спорт" выбирает самые заметные.
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