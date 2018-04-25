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«Яблоко» определит кандидата в мэры Москвы на праймериз
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«Яблоко» определит кандидата в мэры Москвы на праймериз 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Бюро партии «Яблоко» утвердило положение о проведении предварительного голосования (праймериз) по определению кандидата на должность мэра Москвы. Документ был принят, несмотря на возражения главы московского отделения партии Сергея Митрохина, претендующего на выдвижение от «Яблока» кандидатом в мэры столицы.
"Я считаю, что процедура направлена против меня для того, чтобы не допустить моего участия в выборах мэра Москвы", — заявил он на заседании бюро, после чего покинул его.
Положение о праймериз фактически исключает участие в них оппозиционеров Дмитрия Гудкова и Ильи Яшина, заявлявших о намерении баллотироваться в мэры Москвы.
"В голосовании (в качестве кандидатов — прим. ТАСС) могут участвовать граждане РФ, имеющие право баллотироваться на должность мэра Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ, не являющиеся членами других политических партий и ранее не исключенные из партии «Яблока» и поддерживающие меморандум политической альтернативы и организационную программу (утверждается решением бюро партии)", — говорится в документе.
Поскольку глава Красносельского муниципального округа и лидер движения «Солидарность» Яшин в 2008 году был исключен из «Яблока», то в ходе заседания бюро были заданы вопросы, не направлен ли соответствующий пункт лично против Яшина. Представлявший проект положения о праймериз заместитель председателя партии Николай Рыбаков пояснил: «Если партия кому-то не доверяет, даже не обсуждая персоналий, просто с человеком, которого мы исключили, у нас есть негативный опыт». Он также не исключил, что ограничения на участие в праймериз могут быть наложены и на беспартийных, которые не исполнили свои обязательства перед партией, упомянув, в частности, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.
Сам Гудков не сможет принять участие в яблочных праймериз, поскольку скоро станет членом другой партии. «В начале июня съезд „Гражданской инициативы“, и я уже стану сопредседателем партии. Знаю, что „Яблоко“ меня уже не выдвинет [кандидатом в мэры]», — сказал Гудков ТАСС в среду.
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