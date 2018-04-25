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Наумов: ФК «Тосно» может переехать в Калининград или Нижний Новгород
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Наумов: ФК «Тосно» может переехать в Калининград или Нижний Новгород 

RT на русском 1 час назад
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области может переехать в Калининград или Нижний Новгород.
«Сейчас ходят много слухов, что «Тосно» могут выкупить и перевезти команду в Калининград или Нижний Новгород, где есть стадионы. И сразу начать с Лиги Европы. Но я не сторонник этого. Будет искусственно созданное дитя», — приводит слова Наумова «Спорт день за днём».
Он отметил, что клуб может развиваться и в Ленинградской области, так как к чемпионату мира было построено очень много баз.
9 мая «Тосно» сыграет с курским «Авангардом» в финале Кубка России в Волгороде.
Ранее сообщалось, что вход на финальный матч Кубка России по футболу будет бесплатным.
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