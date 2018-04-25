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Наумов: «Тосно» могут выкупить и перевезти команду в Калининград или Нижний Новгород"
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Наумов: «Тосно» могут выкупить и перевезти команду в Калининград или Нижний Новгород" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о возможном варианте будущего для «Тосно». Команда из Ленинградской области сыграет 9 мая в финале Кубка России и борется за сохранения места в РФПЛ.
— Сейчас ходит много слухов, что «Тосно» могут выкупить и перевезти команду в Калининград или Нижний Новгород, где есть стадионы. И сразу начать с Лиги Европы. Но я не сторонник этого. Будет искусственно созданное дитя. Тем более, сейчас мы здесь создали много баз к чемпионату мира: в Рощино, например. Клуб может развиваться, — отметил Наумов.
Напомним, что областная команда занимает 15-е место в РФПЛ с 24 очками.
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