Наумов заявил о возможном переезде «Тосно» в Калининград или Нижний Новгород

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов сообщил о возможном переезде футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области в Калининград или Нижний Новгород.

"Сейчас ходит много слухов, что «Тосно» могут выкупить и перевезти команду в Калининград или Нижний Новгород, где есть стадионы.

И сразу начать с Лиги Европы. Но я не сторонник этого. Будет искусственно созданное дитя", — цитирует Наумова «Спорт день за днем».

Ранее сообщалось, что «Тосно» организует бесплатный проезд и билеты на финал Кубка России.