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Наумов заявил о возможном переезде «Тосно» в Калининград или Нижний Новгород
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Наумов заявил о возможном переезде «Тосно» в Калининград или Нижний Новгород 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов сообщил о возможном переезде футбольного клуба «Тосно» из Ленинградской области в Калининград или Нижний Новгород.
"Сейчас ходит много слухов, что «Тосно» могут выкупить и перевезти команду в Калининград или Нижний Новгород, где есть стадионы.
И сразу начать с Лиги Европы. Но я не сторонник этого. Будет искусственно созданное дитя", — цитирует Наумова «Спорт день за днем».
Ранее сообщалось, что «Тосно» организует бесплатный проезд и билеты на финал Кубка России.
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