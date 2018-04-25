Участники «Велотура Победы» проедут от Ставрополя до Новороссийска и Туапсе

В Ставрополе 28 апреля стартует «Велотур Победы», участники которого проедут по местам боевой славы юга России.

Старт мероприятию, в котором участвуют члены клуба «Велоконтинент», будет дан у мемориала «Вечная Слава» в 13:00. Затем активисты доедут на велосипедах до Невинномысска, где пересядут на поезд до Новороссийска. После этого им предстоит проехать по автодороге вдоль побережья Черного моря до Туапсе.

Вторая часть маршрута будет проходить по тропам и грунтовым дорогам. Велосипедисты проедут через Армавир к станице Новомарьевской, где отдадут дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне, после чего возвратятся в Ставрополь.

В общей сложности им предстоит преодолеть около 400 километров, сообщается на сайте велоклуба.

Финишируют участники заезда в Ставрополе 5 мая. При этом они присоединятся к ставропольскому веломаршу «Спасибо деду за Победу». Веломарш начнется в 11:00 на площади 200-летия, отмечается на сайте городской администрации.