Начальник ДСО ЦСКА Громов: готовимся к проведению ЧМ по скалолазанию 

Начальник ДСО ЦСКА полковник Артём Громов во время пресс-конференции, посвящённой 95-летнему юбилею ЦСКА, рассказал о развитии скалолазания в вооружённых силах.
«Скалолазание развивается в вооружённых силах очень давно и плодотворно. В этом году было принято решение поводить чемпионат мира. Для организации этого мероприятия был организован техклуб, который мне поручили возглавить. Сейчас мы готовимся, потому что это один из первых этапов по подготовке нашей страны к участию на Играх уже в новом олимпийском виде спорта », — передаёт слова Громова корреспондент «Чемпионата» Марианна Багдасарова с пресс-конференции, посвящённой 95-летнему юбилею ЦСКА.