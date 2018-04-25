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МИЭТовец установил новый национальный рекорд по фридайвингу
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МИЭТовец установил новый национальный рекорд по фридайвингу 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Выпускник МИЭТ, мастер спорта международного класса, магистрант РГУФК Евгений Сауров установил новый национальный рекорд на Чемпионате России по фридайвингу.
Ближайшего соперника зеленоградский спортсмен опередил почти на 18 секунд.
Кроме того, Евгений стал третьим в нырянии в длину без ласт с задержкой дыхания, проплыв 161,1 метр, и показал шестой и седьмой результаты еще в двух видах программы.
Всего в копилке спортсмена на данный момент: 1 мировой рекорд, 3 рекорда России, серебряная медаль Чемпионата Европы; 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды чемпионата России, а также 3 «золота» и 5 «серебрянных» медалей с Кубка России.
Евгений окончил МИЭТ (кафедра БМС) в 2016 году. Он занимается плаванием с 12 лет, большую часть спортивной карьеры тренировался в бассейне МИЭТ у Вадима Александровича Макарычева.
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