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Египтянин Эль-Ненни успеет восстановиться к ЧМ-2018
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Египтянин Эль-Ненни успеет восстановиться к ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Арсенал» на официальном сайте сообщил, что хавбек клуба Мохамед Эль-Ненни должен успеть восстановиться к чемпионату мира-2018. Египетский полузащитник получил травму лодыжки в матче чемпионата Англии против «Вест Хэма» (4:1) и покинул поле на носилках.
"Арсенал" рассчитывает, что игрок успеет набрать форму и еще сыграть в нынешнем сезоне. Также отмечается, что клуб поддерживает связь с Федерацией футбола Египта.
Напомним, что египтяне — соперники сборной России по групповому турниру ЧМ-2018. Матч с Россией Египет проведет 19 июня в Санкт-Петербурге. Также африканской сборной предстоят игры с Уругваем и Саудовской Аравией.
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