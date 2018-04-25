Ещё
Маттиа Перин: Мне 25 лет и я хочу сыграть в Лиге чемпионов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Маттиа Перин: Мне 25 лет и я хочу сыграть в Лиге чемпионов 

Советский спорт 59 минут назад
Президент «Дженоа»: Перин может уйти, если поступит достойное предложение
"Не буду скрывать, мне 25 лет и я хочу попробовать себя в Лиге чемпионов. Прежде всего, мне нужно понять, смогу ли я выступать на таком уровне. Если бы у меня была возможность принять участие в Лиге чемпионов, тогда бы я больше думал об этом.
Да, я могу покинуть «Дженоа», но не стану исключать, что останусь в команде", — сказал игрок для Football Italia.
Ранее сообщалось, что вратарем активно интересуются «Наполи», «Рома» и «Ювентус».
Советский спорт: последние новости
Скудра покинул пост главного тренера нижегородского "Торпедо" Экс-защитник "Реала" может перейти в "Барселону" Игорь Ефремов: Выход "Авангарда" в финал Кубка России - колоссальный успех
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ9
Российская гимнастка покорила весь мир31
Российские хоккеисты устроили массовую драку на льду45
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото8
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
03:41
Стало известно о судьбе Крушельницкого
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение