Маттиа Перин: Мне 25 лет и я хочу сыграть в Лиге чемпионов

Президент «Дженоа»: Перин может уйти, если поступит достойное предложение

"Не буду скрывать, мне 25 лет и я хочу попробовать себя в Лиге чемпионов. Прежде всего, мне нужно понять, смогу ли я выступать на таком уровне. Если бы у меня была возможность принять участие в Лиге чемпионов, тогда бы я больше думал об этом.

Да, я могу покинуть «Дженоа», но не стану исключать, что останусь в команде", — сказал игрок для Football Italia.

Ранее сообщалось, что вратарем активно интересуются «Наполи», «Рома» и «Ювентус».