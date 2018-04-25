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СМИ: глава ISU Дейкема останется на своем посту еще на четыре года
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СМИ: глава ISU Дейкема останется на своем посту еще на четыре года 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 25 апреля. Глава Международного союза конькобежцев (ISU) голландец Ян Дейкема будут руководить организацией в течение следующих четырех лет. Об этом сообщает голландская вещательная ассоциация NOS.
73-летний Дейкема оказался единственным кандидатом на должность главы ISU и будет автоматически переизбран на конгрессе организации, который пройдет в июне в Севилье.
"За последние два года мы разработали много новых инициатив, но работа еще не завершена, — отметил Дейкема. — Мы хотим продвигать и развивать фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек по всему миру".
Голландец руководит ISU с июня 2016 года.
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