СМИ: глава ISU Дейкема останется на своем посту еще на четыре года

ТАСС , 25 апреля. Глава Международного союза конькобежцев (ISU) голландец Ян Дейкема будут руководить организацией в течение следующих четырех лет. Об этом сообщает голландская вещательная ассоциация NOS.

73-летний Дейкема оказался единственным кандидатом на должность главы ISU и будет автоматически переизбран на конгрессе организации, который пройдет в июне в Севилье.

"За последние два года мы разработали много новых инициатив, но работа еще не завершена, — отметил Дейкема. — Мы хотим продвигать и развивать фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек по всему миру".

Голландец руководит ISU с июня 2016 года.