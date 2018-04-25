В Калининграде устраивают легкоатлетический забег

Мой Калининград. В Калининграде на набережной Верхнего озера (ориентир — скейтпарк) состоится легкоатлетический забег.

К забегам на четыре дистанции — 300 метров (мальчики и девочки от 4 до 7 лет), 2, 5 и 10 км (юноши, девушки, мужчины, мужчины) — допускаются все желающие.

А именно: спортсмены и любители бега от 4 лет и старше, имеющие допуск врача или письменное обязательство о персональной ответственности за свое здоровье.

В программе соревнований, 29 апреля:

09:00 — 09.45 — регистрация участников (ориентир скейтпарк);

10:00 — общая разминка;

10:10 –торжественное открытие;

10:20 — старт забега на дистанции 300 м (мальчики и девочки);

10:45 — старт забега на дистанции 10 км (лимит времени 90 мин);

11:00 — награждение победителей и призеров забега на дистанции 300 м;

12:10 — старт забега на дистанции 5 км (лимит времени 60 мин);

12:30 — старт забега на дистанции 2 км (лимит времени 25 мин);

13:00 — 13.30 — подведение итогов, награждение.

Победители и призеры, занявшие 1,2,3 места в личном зачете, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в корпоративном забеге на 2 км в номинациях «Самая массовая команда», «Яркий рок-н-рольный образ», «Семейный старт» будут награждены кубками и дипломами советующих степеней. Все участники мероприятия будут награждены электронными дипломами за участие.

Предварительные заявки предоставляются до 14 часов, 28 апреля, в Калининграде.