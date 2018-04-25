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Вуайерист из Самары попал на видео и стал звездой Интернета
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Вуайерист из Самары попал на видео и стал звездой Интернета 

360tv.ru 1 час назад
Посетитель магазина в Самаре смог изловчиться и ловко посмотреть покупательнице под юбку. Видео происшествия попало в объектив камеры видеонаблюдения, а потом и в Сеть.
Большинство комментаторов сошлись во мнении, что виновата весна. Только этим можно объяснить странное поведение посетителя супермаркета. Да и реакция девушки тоже не вполне ожидаемая: ни визга, ни возмущения, только провела взглядом таинственного незнакомца и снова вернулась к витринам.
«Это магазинный детектив. Следит чтоб не воровали», — высказался самый рассудительный комментатор. Ему не  очень-то  и возражали.
Ролик за несколько десятков минут успел набрать без малого 10 тысяч просмотров. Обсуждения происшествия продолжаются.
Уголовное дело возбуждено против кубанского тренера по борьбе, который подглядывал за воспитанницами в туалете. Удалось ему это благодаря скрытой камере, которую он сам же и установил. При этом вуайерист обладает многочисленными наградами: является
24-кратным
чемпионом России, чемпионом Европы, трехкратным чемпионом мира, членом сборной команды России и тренером I квалификационной категории.
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