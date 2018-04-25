Заявка «Мурмана» на участие в Суперлиге-2018/19 по хоккею с мячом официально принята

МОСКВА, 25 апреля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев /. Хоккейный клуб «Мурман» официально включен в состав участников чемпионата России по хоккею с мячом сезона-2018/19. Об этом ТАСС сообщил директор и главный тренер мурманского клуба Сергей Чернецкий.

"Это официальная информация, мы сделали шаг по выходу в Суперлигу. Мы просто ждали, когда наш фактический совет все— таки придет к полному пониманию наших возможностей, чтобы выйти в Суперлигу, и вот это произошло, и было принято решение", — сказал Чернецкий. «Мурман» по итогам прошедшего сезона стал победителем Высшей лиги, обыграв в финальном двухматчевом противостоянии «Саяны» из Абакана (4:2, 4:5). Мурманский клуб по спортивному принципу завоевал право на участие в Суперлиге российского чемпионата в следующем сезоне.

Ранее Чернецкий заявил ТАСС, что участие «Мурмана» в Суперлиге будет во многом зависеть от финансовой составляющей деятельности клуба. «Определенное понимание у нас было, естественно, с предыдущего сезона Высшей лиги, и мы много обсуждали вопрос, сколько [денег] нам еще требуется. Мы пришли к пониманию определенного бюджета, и на сегодняшний момент совет директоров и клуб понимают, что эти деньги у нас будут, это позволило нам сделать данный шаг», — собеседник агентства.

"Около двух лет мы смотрели всю эту ситуацию, мониторили информацию о деньгах, перелетах, требованиях к инфраструктуре, поэтому я неоднократно заявлял, что мы каждый год делали определенные структурные изменения, чтобы все было красиво, картинка с наших матчей смотрелась, а мы во всем соответствовали уровню Суперлиги", — продолжил Чернецкий.

По словам собеседника ТАСС, молодежная команда из структуры «Мурмана» будет располагаться в Мончегорске (Мурманская область). «Мы уже ведем комплектацию основной команды, к тому же у нас по регламенту должна быть молодежная команда, которая будет базироваться в Мончегорске. Этот шаг был сделан, в первую очередь, для популяризации хоккея с мячом в Мурманской области, и одна из основных задач в том, чтобы те традиции хоккея с мячом, которые есть в Мончегорске, получили толчок и развитие. Для нас небезразлично, что там нет бенди, и будет здорово, если с нашей помощью там что-то сдвинется с места, это будет очень важно для детского хоккея и в целом для его популяризации», — заключил Чернецкий.

Действующим победителем чемпионата России по хоккею с мячом является хабаровский «СКА-Нефтяник», обыгравший в финальном матче красноярский «Енисей» со счетом 8:1.