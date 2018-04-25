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Зеленоградские ЮИДовцы взяли серебро на слете «Безопасное колесо-2018»
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Зеленоградские ЮИДовцы взяли серебро на слете «Безопасное колесо-2018» 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В минувшие выходные в Москве прошел 40-й слет юных инспекторов движения (ЮИД), организованный УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве и Департаментом образования столицы. В мероприятии приняли участие команды-победители конкурсов всех административных округов города Москвы. Дети от 10 до 12 лет показывали свои знания в области Правил дорожного движения, демонстрировали умение оказывать первую доврачебную помощь, а также соревновались в мастерстве фигурного вождения велосипеда на территории автогородка. Также ребята подготовили оригинальные творческие выступления, каждое из которых судьи оценили по достоинству.
В командном зачете 2-е место было присвоено команде юных инспекторов движения ГБОУ школа №1194 Зеленоградского административного округа Москвы, в составе: Двойченковой Валерии, Кокориной Евгении, Тимофеева Артема, Шароварина Юрия.
По сумме набранных баллов зеленоградцы взяли призовые места в личном зачете среди всех участников слета:
Шароварин Юрий — 1 место на этапе «Фигурное вождение велосипеда», 2 место — в итоговом личном зачете.
Кокорина Евгения — 2 место на этапе «Автогородок» и 3 место на этапе «Фигурное вождение велосипеда».
Источник: http://www.zelao.ru/55/22024/32115-zelenogradskie-yuidovtsyi-vzyali-serebro-na-slete-bezopasnoe-koleso-2018/
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