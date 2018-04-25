Кубаньэнерго за минуты восстановило энергоснабжение жителям Армавира

«В результате проведения сторонними лицами несогласованных работ по вырубке деревьев в охранной зоне высоковольтной линии электропередачи произошло технарушение на воздушной линии в зоне ответственности Армавирского филиала ПАО „Кубаньэнерго“. Благодаря оперативным действиям персонала Кубаньэнерго, нарушенное энергоснабжение потребителей части Армавира и Новокубанского района было восстановлено в считанные минуты», — рассказали в компании.

Нарушение охранной зоны ЛЭП, и как следствие повреждение линии электропередачи, было допущено сотрудниками сторонней организации, которые производили спил деревьев. На место происшествия были вызваны представители правоохранительных органов . В настоящее время устанавливается материальный ущерб, который предстоит возместить виновникам происшествия.

«Охранная зона ЛЭП — место повышенной опасности. Приближение на недопустимое расстояние к проводам представляет смертельную угрозу для жизни людей. Несогласованные действия в охранной зоне могут повлечь за собой серьезные сбои в электроснабжении потребителей», — отметил директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев.

Энергетики напоминают о запрете производства любых видов работ в охранных зонах линий электропередачи без согласования с электросетевой компанией. Несанкционированные работы в охранных зонах нередко становятся причиной гибели людей и нарушения энергоснабжения потребителей.

Для получения разрешения на осуществление работ в пределах охранной зоны необходимо обратиться с письменным заявлением в электросетевую компанию не позднее, чем за 15 дней до осуществления работ.

Сообщить информацию о фактах повреждения или обрыва воздушных линий электропередачи, несанкционированного подключения, хищения электроэнергии или другого нарушения в схеме электроснабжения можно по телефону горячей линии ПАО «Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.