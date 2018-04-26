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Межрайонный форум добровольцев пройдет в Нижнем Новгороде
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Межрайонный форум добровольцев пройдет в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 43 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
pixabay.comМежрайонный форум добровольцев пройдет в Нижнем НовгородеМежрайонный форум добровольцев Нижегородской области пройдет 26-27 апреля.
Мероприятие пройдет в рамках реализации проекта «Добро соседства. Развитие инфраструктуры добровольческих организаций Нижегородской области с целью усиления общественного участия в оказании адресной помощи социально незащищенным категориям граждан и популяризации добрососедства». В программе форума предусмотрено проведение образовательных мастер-классов по подготовке специалистов и добровольцев, дискуссионных площадок на тему «Развитие социального добровольчества. Перспективы и направления», а также выступления представителей районов Нижегородской области и города Нижнего Новгорода с целью трансляции лучших практик по механизмам оказания добровольческой помощи.
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