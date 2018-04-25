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В Выборге пройдет масштабная военно-историческая реконструкция
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В Выборге пройдет масштабная военно-историческая реконструкция 

Ivyborg.ru 1 час назад
29 апреля 2018 года на Батарейной горе (территория Выборгского парка культуры и отдыха) пройдет военно-историческая реконструкция «Гражданская война в Финляндии. 1918 год. События в Выборге». Мероприятие посвящено 100-летию гражданской войны в Финляндии.
Эту войну называли по-разному. «Битва за свободу» — говорили одни, «красный мятеж» — отвечали другие. «Революция!» — гордо восклицали одни, «крестьянский бунт» — презрительно другие. «Классовая война», «освободительная война», междоусобная война 1918 года расколола Финляндию надвое. Самые первые и последние бои этой войны проходили в Выборге.
В программе мероприятия:
13.00 — обзор событий начала гражданской войны в Финляндии.
13.30 — первый сюжет реконструкции (начало гражданской войны в Выборге).
13.45 — общение с участниками военно-исторических клубов. Для желающих будет организовано фотографирование.
14.20 — второй сюжет реконструкции (бои за Выборг в апреле 1918 г.).
15.00 — посещение памятных мест, возложение цветов к памятнику на братской могиле финских красногвардейцев (3-й км Ленинградского шоссе), к месту расстрелов жителей Выборга 29 апреля 1918 г. в Аннинских укреплениях, к памятному знаку «Жителям Выборга» у Нового кафедрального собора.
Ландшафтные особенности Батарейной горы, предоставят зрителям возможность увидеть особенности различных манёвров. Организаторы мероприятия:
Военно-исторический клуб «Связист»
МБУК «Дом-музей Ленина в Выборге»
при поддержке администрации МО «Выборгский район» ЛО
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