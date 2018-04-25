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КДК: «Анжи» наказан одним домашним матчем на нейтральном поле условно
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КДК: «Анжи» наказан одним домашним матчем на нейтральном поле условно 

Чемпионат.com 57 минут назад
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал о санкциях в отношении «Анжи» по итогам матча с «Уралом» (0:1) в 27-м туре российской Премьер-Лиги.
«На матче «Анжи» — «Урал» тренер хозяев Акаев надел манишку стюарда и переместился к воротам екатеринбургской команды. После матча на поле появились Акаев и Кадиев. Мы обратились к судейской бригаде, чтобы выяснить, кто матерился в подтрибунном помещении. Мы установили, что нецензурная брань исходила от президента «Анжи» Кадиева. В сязи с возможным нарушением положений регламента РФС и ввиду отсутствия юрисдикции у КДК РФС, ведь Кадиев не входил в заявку клуба, мы обратились к президенту РФС Алаеву для передачи материалов дела по Кадиеву в комитет по этике.
За массовое появление на поле посторонних лиц принято решение оштрафовать «Анжи» на 50 тыс. рублей. За появление на поле без разрешения судьи Акаев оштрафован на 20 тыс. рублей. За бросание зрителями предметов на поле «Анжи» оштрафован на 20 тыс. рублей, за скандирование зрителями нецензурных выражений клуб оштрафован на 30 тыс. рублей. За необеспечение безопасности на стадионе клуб «Анжи» оштрафован на 150 тыс. рублей, а также один домашний матч на нейтральном поле условно», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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