Любители бега из Отрадного стали участниками районных соревнований по легкой атлетике

Состязания, организованные центром досуга и спорта «Юность», прошли в сквере на пересечении улиц Санникова и Хачатуряна.

— В соревнованиях приняли участие разные категории жителей Отрадного. Самому юному участнику было четыре года, а самому старшему — 70 лет. Все спортсмены показали отличные результаты и достойно преодолели заданные расстояния, — рассказали в администрации ЦДиС «Юность».

В конце соревнований победителей и призеров наградили дипломами и медалями, а дети получили сладкие призы. (вт)