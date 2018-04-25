На матч ФК «Ростов» и «Тосно» болельщиков повезут автобусы-шаттлы 

На матч 28-го тура РФПЛ между ФК «Ростов» и «Тосно», который пройдет в воскресенье, 29 апреля, болельщиков отвезут автобусы-шаттлы, при этом въезд личного транспорта в район «Ростов-Арены» будет запрещен. В этот день с 14 до 23 часов будет закрыто для проезда несколько улиц: Левобережная от Ворошиловского моста до до кольцевой развязки на пересечении с магистралью от Южного подъезда, а также дорога, связывающая с южной стороны «Ростов-Арены» Южный подъезд и улицу Левобережную. Автобусы-шаттлы будут работать с 15:30 по следующим маршрутам: — S2: пл. Гагарина — стадион «Ростов Арена» (подземный пешеходный переход со стороны Южного подъезда). Промежуточные остановки — на ул. М. Горького и ул. Большая Садовая. — S4, Привокзальная площадь — стадион «Ростов Арена» (ТРК «МЕГАМАГ»). — S7, Старый аэропорт на проспекте Шолохова — стадион «Ростов Арена» (водно-спортивный объект «Акватория»). Промежуточные остановки — стадион «Олимп-2» и ул. Большая Садовая (РИНХ). — S8, площадь Карла Маркса — стадион «Ростов Арена» (водно-спортивный объект «Акватория»). Промежуточные остановки — на Театральной площади, пр. Ворошиловский (РИНХ), пр. Буденновский. Также до ТРК «МегаМаг» будут ездить автобусы №75-МТ с Центрального рынка, микроавтобусы №49-МТ со Стройгородка, №77-МТ с улицы Добровольского и №92-МТ с ЖК «Платовский». Помимо них, болельщики смогут добраться до «Ростов-Арены» пешком через Ворошиловский мост. Оставить автомобиль можно будет на перехватывающей парковке у старого аэропорта на проспекте Шолохова, 270/1.