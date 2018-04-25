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Десять сертификатов разыграют среди жителей на открытии велосезона в Орехово‑Зуеве 1 мая
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Десять сертификатов разыграют среди жителей на открытии велосезона в Орехово‑Зуеве 1 мая 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Официальное открытие велосезона стартует в Орехово-Зуеве 1 мая, среди участников заезда будут разыграны 10 сертификатов на покупку велосипедов, сообщается на странице городского комитета по культуре и спорту в соцсети «ВКонтакте».
«Велосезон-2018 в Орехово-Зуеве стартует 1 мая на парковке у торгового центра «Аквилон». В рамках мероприятия пройдут конкурс на самый оригинальный велосипед, а также соревнования на беговелах (велосипедах без педалей) и гироскутерах. Спонсор заезда — магазин «Спортсмен» разыграет среди участников 10 сертификатов на покупку велосипедов общей стоимостью 10 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
По сведениям Орехово-Зуевского информагентства, участником заезда может стать любой желающий, умеющий держать равновесие и управлять велосипедом. Начало в 12:00. Формирование колонны — в 12:45, старт велопробега — в 13:00, концертная программа и соревнования на беговелах и гироскутерах — с 13:45 до 15:00.
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