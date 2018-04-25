Первый этап любительских автогонок NRing стартует на Нижегородском кольце

Первый этап любительского Кубка NRing — кольцевых автогонок в режиме time-attack — пройдет 5 мая на автомобильном спортивном комплексе «Нижегородское Кольцо».

Задача участников соревнований — показать на своем автомобиле лучшее время прохождения круга на профессиональной гоночной трассе. Итоговый результат этапа определяется по времени лучшего круга, показанного водителем в зачетной сессии. Итоговый результат Кубка определяется по сумме результатов трех лучших этапов. Участники стартуют в шести зачетных группах, в зависимости от объема двигателя и комплектации автомобиля.

Гонки проходят в формате time-attack, при котором участники стартуют с интервалом в несколько секунд, тем самым исключая контактную борьбу и соперничество.

Начало в 12:00. Награждение участников в 17:00.