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Велофестиваль «Высота»
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Велофестиваль «Высота» 

Ezhikezhik.ru 39 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
28 апреля 2018 г. с 16:00 до 20:30 на Фестивальной площади парка «Сокольники» пройдет велофестиваль «Высота», который соберет на спортсменов и велолюбителей, представителей различных направлений велосипедного спорта и любителей активного отдыха.
Благотворительный велопарад с WWF России в поддержку амурского тигра, соревнования по прыжкам в подушку, шоу-программа, детские аниматоры и творческая зона, зрелищные трюки от райдеров, многообразие велосипедных направлений, розыгрыш ценных подарков, музыкальные сеты от DJ Nik — все это будет происходить на одной площадке.
Основная цель мероприятия — пропаганда здорового образа жизни и популяризация велосипедного спорта, в том числе, как наиболее экологичного вида транспорта.
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