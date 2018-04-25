Велофестиваль «Высота»

28 апреля 2018 г. с 16:00 до 20:30 на Фестивальной площади парка «Сокольники» пройдет велофестиваль «Высота», который соберет на спортсменов и велолюбителей, представителей различных направлений велосипедного спорта и любителей активного отдыха.

Благотворительный велопарад с WWF России в поддержку амурского тигра, соревнования по прыжкам в подушку, шоу-программа, детские аниматоры и творческая зона, зрелищные трюки от райдеров, многообразие велосипедных направлений, розыгрыш ценных подарков, музыкальные сеты от DJ Nik — все это будет происходить на одной площадке.

Основная цель мероприятия — пропаганда здорового образа жизни и популяризация велосипедного спорта, в том числе, как наиболее экологичного вида транспорта.