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Ферстаппен: Йохан Кройф вдохновлял меня
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Ферстаппен: Йохан Кройф вдохновлял меня 

Чемпионат.com 38 минут назад
Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отдал дань уважения легендарному соотчественнику, футболисту Йохану Кройфу, которому 25 апреля исполнился бы 71 год. Кройф скончался в марте 2016 года. «Сегодня Йохану Кройфу исполнился бы 71 год. Пусть, я и немного времени провёл рядом с ним, для меня была большая честь встретиться с Йоханом в 2016 году. Он много значил для спорта по всему миру и очень вдохновлял меня и многих других», — написал Макс Ферстаппен в своём «твиттере».
Посмотреть фото можно в «твиттере» Макса Ферстаппена.
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