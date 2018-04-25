Ферстаппен: Йохан Кройф вдохновлял меня 

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен отдал дань уважения легендарному соотчественнику, футболисту Йохану Кройфу, которому 25 апреля исполнился бы 71 год. Кройф скончался в марте 2016 года. «Сегодня Йохану Кройфу исполнился бы 71 год. Пусть, я и немного времени провёл рядом с ним, для меня была большая честь встретиться с Йоханом в 2016 году. Он много значил для спорта по всему миру и очень вдохновлял меня и многих других», — написал Макс Ферстаппен в своём «твиттере».
Посмотреть фото можно в «твиттере» Макса Ферстаппена.