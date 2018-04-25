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«Спартак» проведёт следующий домашний матч в Кубке России с закрытой трибуной В
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«Спартак» проведёт следующий домашний матч в Кубке России с закрытой трибуной В 

Чемпионат.com 36 минут назад
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения принял комитет по итогам матча 1/2 финала Кубка России «Спартак» — «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).
«За использование болельщиками пиротехники «Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей. Также главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов оштрафован на 3 тыс. рублей.
Также по этому матчу к нам поступило письмо от Смертина, который просил рассмотреть уханье в адрес игрока «Тосно» Нуну Роши во время финального пенальти с трибуны болельщиков «Спартака». Мы приняли решение за оскорбление зрителями футболиста команды соперника по поводу расы и цвета кожи оштрафовать «Спартак» на 100 тыс. рублей и запретить допуск зрителей на трибуну B на один следующий домашний матч в Кубке России", — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
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