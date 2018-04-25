В пятницу Ростов встретит традиционный ретро-поезд «Победа»

В пятницу, 27 апреля, в 10:30 на станцию «Ростов-Главный» прибудет ретро-поезд «Победа». Он, по сообщению пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, сформирован из исторического состава времен Великой Отечественной войны, в частности, салона-вагона, платформ и товарного вагона. Техника взята из экспозиции дорожного музея железнодорожной техники. Нынешний тур ретро-поезда — восьмой по счету.

Зрителей, собравшихся на перроне главного железнодорожного вокзала, ждет театрализованное представление.

«Особое внимание в программе отведено двум важнейшим операциям времен Великой Отечественной войны на юге России — ожесточенным боям на Миус-фронте и освобождению Новороссийска», — отметили в СКЖД.

Ретро-поезд работает с 14 апреля, к данному моменту представления уже посмотрели на железнодорожных станциях Горячий Ключ, Туапсе, Каменская, Староминская, Тимашевская, Краснодар-1, Таганрог-1, Крымская и Новороссийск.