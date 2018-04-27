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Мейтин: выкрикивающие расистские высказывания болельщики будут отлучены от футбола
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Мейтин: выкрикивающие расистские высказывания болельщики будут отлучены от футбола 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Болельщикам, которые на футбольных матчах чемпионата и Кубка России выкрикивают расистские высказывания, со временем будет запрещен вход на стадионы. Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.
Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны на ближайшем домашнем матче Кубка России из-за расистских выкриков в адрес футболиста «Тосно» Нуну Роши. В полуфинале турнира 18 апреля «Спартак» проиграл тосненцам в серии пенальти со счетом 4:5, основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 1:1.
"Произошедшее — печально, но ничего не проходит бесследно. Подтверждением этому — решения КДК РФС. Клубы и полиция регулярно проводят профилактику подобных правонарушений. Надеемся на болельщиков, кто этого не поймет, рано или поздно будет смотреть футбол по телевизору", — сказал Мейтин.
В финале Кубка России 9 мая в Волгограде «Тосно» из Ленинградской области сыграет против курского «Авангарда».
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