«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на матч Кубка России

"К нам поступило письмо от офицера РФС по борьбе с дискриминацией в футболе Алексея Смертина с просьбой рассмотреть поведение болельщиков «Спартака». Во время и после исполнения пенальти было зафиксировано уханье от болельщиков «Спартака» в адрес Роши.

За оскорбление по поводу расы и цвета кожи клуб наказан штрафом в 100 тысяч рублей и запретом на допуск зрителей на трибуну B на один следующий домашний матч в Кубке России по футболу", — заявил Григорьянц.

Ранее сообщалось, что «Тосно» организует бесплатный проезд и билеты на финал Кубка России.