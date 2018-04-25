Более 2 тыс. сотрудников МВД и МЧС обеспечат безопасность на второй игре на «Ростов-Арене»

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 апреля. / ТАСС /. Более двух тысяч спасателей и полицейских будут обеспечивать безопасность во время второго тестового матча на новом стадионе «Ростов— Арена», построенном к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил в ходе заседания регионального оргкомитета по подготовке к ЧМ-2018 заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

"29 апреля на стадионе будет работать группировки сил и средств МЧС МВД , ОМОНа, ЧОП в количестве более 2000 человек, на прилегающих территориях — более 1300 человек, в том числе резерв — 657 человек — это войска Нацгвардии", — пояснил Корнеев.

По его словам, в зоне безопасности стадиона уже установлено 815 камер, всего планируется к ЧМ-2018 — 1400. Для обеспечения оперативной деятельностью создан единый центр управления стадионом.

До начала чемпионата мира на стадионе пройдут еще два тестовых матча — 29 апреля «Ростов» сыграет с «Тосно» из Ленинградской области (в этой встрече количество продаваемых билетов будет увеличено до 25 тыс.), а 13 мая «Ростов» встретится с екатеринбургским "Уралом" (болельщики смогут занять все 45 тыс. мест на стадионе), в этот же день состоится официальное открытие арены. После завершения мирового первенства арена будет использоваться для проведения футбольных соревнований отечественного и международного уровня, а также спортивных, культурных мероприятий и выставок. Вместимость стадиона будет снижена с 45000 до 37868 мест.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей мирового первенства. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).