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Сад лекарственных растений откроют в музее-заповеднике «Царицыно» 1 июня
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Сад лекарственных растений откроют в музее-заповеднике «Царицыно» 1 июня 

RT на русском 1 час назад
Фото: Москва меняется
Сад лекарственных растений откроют в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве 1 июня, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
Посетители смогут увидеть около 100 видов многолетников и однолетников, например, лаванду, базилик, лесную герань, клубнику, землянику и смородину.
Как заявила генеральный директор музея-заповедника Елизавета Фокина, в усадебной традиции XVII-XVIII веков были широко распространены лекарственные огороды.
По периметру сада разместят живую изгородь из японской спиреи.
Ранее сообщалось, что «Царицыно» отреставрируют пять объектов.
Также Nation News сообщало, что фонтаны в Петергофе заработают с 28 апреля.
RT на русском: последние новости
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