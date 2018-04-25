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Новая российская звезда гимнастики сводит всех с ума результатами выступлений и красотой
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Новая российская звезда гимнастики сводит всех с ума результатами выступлений и красотой 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Александру Солдатову по праву можно считать новой звездой российской школы гимнастики. Буквально на днях она взяла все первые места в рамках одиночных упражнений на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте, оставив далеко позади своих соперниц.
Но не только результаты приковывают внимание поклонников к Александре. 300 тысяч поклонников в инстаграме следят за каждым шагом — это настоящая армия почитателей!
— Нимфа! красота всегда правит миром: radchenkonatalia1978
Не будем спорить! Ведь гимнастика — это всегда красиво, а когда ее исполняет Александра, то зрелище становится поистине магическим!
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