Новая российская звезда гимнастики сводит всех с ума результатами выступлений и красотой

Александру Солдатову по праву можно считать новой звездой российской школы гимнастики. Буквально на днях она взяла все первые места в рамках одиночных упражнений на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Ташкенте, оставив далеко позади своих соперниц.

Но не только результаты приковывают внимание поклонников к Александре. 300 тысяч поклонников в инстаграме следят за каждым шагом — это настоящая армия почитателей!

— Нимфа! красота всегда правит миром: radchenkonatalia1978

Не будем спорить! Ведь гимнастика — это всегда красиво, а когда ее исполняет Александра, то зрелище становится поистине магическим!