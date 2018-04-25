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Гризманн рассказал о несостоявшемся переходе в «Арсенал»
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Гризманн рассказал о несостоявшемся переходе в «Арсенал» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о несостоявшемся переходе в лондонский «Арсенал».
"Летом 2013 года скаут «Арсенала» Жиль Гриманди сообщил, что Арсен Венгер заинтересован во мне. Поэтому я отклонил все другие предложения. Я ждал. Мой агент позвонил Гриманди и сказал ему, что я заинтересован в переходе. Наконец, за несколько часов до закрытия трансферного окна «Арсенал» отказался от сделки. Когда агент сообщил мне, что лондонцы вновь проявляют интерес, я ответил, чтобы они забыли обо мне" — приводит слова француза Tribalfootball.
Напомним, что тогда Гризманн выступал за «Реал Сосьедад», а в 2014 году он перебрался в «Атлетико».
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