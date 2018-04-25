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Дети из Вороновского поучаствовали в фестивале серии Dance Star Team
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Дети из Вороновского поучаствовали в фестивале серии Dance Star Team 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Star Team. Фото: страница группы коллектива в социальных сетях
Участники танцевального спортивного клуба Liberty Dance Club заняли призовые места в фестивале серии «Dance Star Team». Он прошел в городе Наро-Фоминск 22 апреля.
— Ребята приняли участие в сольных и парных категориях и показали отличные результаты. Например, Никита Дудукало в сольном выступлении в «Кубке Медленного Вальса» занял первое место, а в «Кубке Джентльменов» — второе, затем, в паре с Елизаветой Абрамовой, они стали первыми в «Кубке Медленного Вальса» и взяли второе в «Супер Кубке по трем танцам». В категории соло Екатерина Дудукало стала второй в «Кубке Джайва» и третьей — в «Кубке Самбы». В паре с Иваном Кравцовым они заняли третье место в этой же номинации. А в «Кубке Квикстепа» и «Кубке Венского Вальса»третьей стала Станислава Зайд, — прокомментировал руководитель танцевального спортивного клуба «Liberty Dance Club» Дмитрий Крамаренко.
Он добавил, что в фестивале приняли участие ребята, возраст которых от шести до 12 лет.
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