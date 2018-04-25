Мальков и пара Болотова/Давлетова вышли в 1/8 финала ЧЕ по бадминтону 

Россиянин Владимир Мальков начал выступление на чемпионате Европы по бадминтону в Уэльве (Испания) со второго круга, где победил венгра Гергели Крауша. За выход в четвертьфинал саратовский спортсмен поспорит с датчанином Расмусом Гемке. Ещё один представитель России Сергей Сирант не сумел выйти в 1/8 финала, уступив голландцу Марку Калхоуву.
В женском парном разряде Екатерина Болотова и Алина Давлетова в 1/16 финала победили словенских сестёр Изу и Лию Салахер.
Бадминтон. Чемпионат Европы. Уэльва, Испания
Мужчины. Одиночный разряд. 1/16 финала Владимир Мальков (Россия) — Гергели Крауш (Венгрия) — 2:0 (21:11, 21:8) Сергей Сирант (Россия) — Марк Калхоув (Нидерланды) — 0:2 (19:21, 19:21). Женщины. Парный разряд. 1/16 финала Екатерина Болотова/Алина Давлетова (Россия) — Иза Салехар/Лия Салехар (Словения) — 2:0 (21:18, 21:11).