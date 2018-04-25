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Alstom поставит 32 скоростных трамвая для французских железных дорог
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Alstom поставит 32 скоростных трамвая для французских железных дорог 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
22 состава будут курсировать по 12 линии Évry — Massy. Ветка будет введена в эксплуатацию в текущем году. Оставшиеся 22 скоростных трамвая будут осуществлять движение по линии T13 Saint-Cyr — Saint-Germain, запуск которой запланирован на ноябрь 2018 года.
Реализация данного заказа входит в рамочный контракт на поставку 200 скоростных трамваев, подписанный с SNCF в 2007 году для региональных железных дорог Франции.
Модель Citadis Dualis способна курсировать как по трамвайной сети, так и по сети национальных железных дорог. Трамвай способен достигать скорости 100 км/ч.
Сегодня на сети SNCF эксплуатируются 63 скоростных трамвая Citadis Dualis.
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