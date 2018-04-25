Alstom поставит 32 скоростных трамвая для французских железных дорог

22 состава будут курсировать по 12 линии Évry — Massy. Ветка будет введена в эксплуатацию в текущем году. Оставшиеся 22 скоростных трамвая будут осуществлять движение по линии T13 Saint-Cyr — Saint-Germain, запуск которой запланирован на ноябрь 2018 года.

Реализация данного заказа входит в рамочный контракт на поставку 200 скоростных трамваев, подписанный с SNCF в 2007 году для региональных железных дорог Франции.

Модель Citadis Dualis способна курсировать как по трамвайной сети, так и по сети национальных железных дорог. Трамвай способен достигать скорости 100 км/ч.

Сегодня на сети SNCF эксплуатируются 63 скоростных трамвая Citadis Dualis.