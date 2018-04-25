Концерт ко Дню Победы проведут в Мосрентгене

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В поселении Мосрентген 5 мая состоятся мероприятия, приуроченные к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

— Торжественное мероприятие начнется в 12:00. С поздравлением выступят глава администрации и члены Совета ветеранов. После этого состоится концерт. В том числе запланированы и траурные мероприятия, — сообщил представитель пресс-службы поселения Мосрентген Константин Звягин. — Этапы программы будут идти поочередно до 18:00.

Напомним, что в этом году 9 мая наша страна отметит 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.