Ещё
Концерт ко Дню Победы проведут в Мосрентгене
Далее:
Читайте также:
Ещё

Концерт ко Дню Победы проведут в Мосрентгене 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
В поселении Мосрентген 5 мая состоятся мероприятия, приуроченные к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
— Торжественное мероприятие начнется в 12:00. С поздравлением выступят глава администрации и члены Совета ветеранов. После этого состоится концерт. В том числе запланированы и траурные мероприятия, — сообщил представитель пресс-службы поселения Мосрентген Константин Звягин. — Этапы программы будут идти поочередно до 18:00.
Напомним, что в этом году 9 мая наша страна отметит 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Префектура ТиНАО города Москвы: последние новости
Танцевальный клуб из Вороновского занял призовые места в фестивале серии Dance Star Team Соревнование по жульбаку пройдет в Рязановском Турнир дворовых команд по баскетболу прошел в Первомайском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американец сравнил Емельяненко с козлом24
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото9
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио43
Российская гимнастка покорила весь мир31
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение