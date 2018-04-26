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Турнир по дуэльному фехтованию пройдет в районе
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Турнир по дуэльному фехтованию пройдет в районе 

Управа Таганского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
«Большой московский турнир по фехтованию» с 29 апреля по 1 мая пройдет в Физкультурно-оздоровительном комплексе «На Таганке».
— Наша федерация существует уже больше десяти лет. Из формально любительской, мы стремимся стать полноценной и профессиональной спортивной федерацией. Состязание по дуэльному фехтованию пройдет в форме поединка один на один. Бойцы воспользуются реплики клинкового оружия, близкие к своим историческим аналогам, — рассказала один из организаторов турнира Марина Звонарева.
Соревнования ежедневно будут проходить с 12:00 до 19:00 по адресу: улица Рабочая, дом 30, строение 3. Вход бесплатный.
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