Турнир по дуэльному фехтованию пройдет в районе

«Большой московский турнир по фехтованию» с 29 апреля по 1 мая пройдет в Физкультурно-оздоровительном комплексе «На Таганке».

— Наша федерация существует уже больше десяти лет. Из формально любительской, мы стремимся стать полноценной и профессиональной спортивной федерацией. Состязание по дуэльному фехтованию пройдет в форме поединка один на один. Бойцы воспользуются реплики клинкового оружия, близкие к своим историческим аналогам, — рассказала один из организаторов турнира Марина Звонарева.

Соревнования ежедневно будут проходить с 12:00 до 19:00 по адресу: улица Рабочая, дом 30, строение 3. Вход бесплатный.