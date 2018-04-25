Партия «Дашнакцутюн» вышла из правящей коалиции в парламенте Армении

Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» заявила о выходе из правящей коалиции с Республиканской партией Армении (РПА). Об этом сообщается на сайте партии.

"Учитывая сложившуюся в стране ситуацию, мы объявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции Армении", — говорится в сообщении.

В партии также добавили, что Национальное собрание должно избрать премьера, пользующегося доверием народа, сформированное им правительство должно работать над снижением напряженности, преодолением политического кризиса.