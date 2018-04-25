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Партия «Дашнакцутюн» вышла из правящей коалиции в парламенте Армении
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Партия «Дашнакцутюн» вышла из правящей коалиции в парламенте Армении 

Газета.Ru 1 час назад
Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» заявила о выходе из правящей коалиции с Республиканской партией Армении (РПА). Об этом сообщается на сайте партии.
"Учитывая сложившуюся в стране ситуацию, мы объявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции Армении", — говорится в сообщении.
В партии также добавили, что Национальное собрание должно избрать премьера, пользующегося доверием народа, сформированное им правительство должно работать над снижением напряженности, преодолением политического кризиса.
Ранее сообщалось, что временно исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян не уходил в отставку.
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