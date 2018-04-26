Правящая партия Армении определится с кандидатурой премьера до 30 апреля

"Согласно закону, мы должны определиться с этим вопросом до 30 апреля. Мы уложимся в эти сроки", — сказал Шармазанов, не уточнив точной даты проведения заседания фракции.

Вопрос об избрании премьера будет обсуждаться на специальном заседании парламента 1 мая.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.