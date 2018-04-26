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Правящая партия Армении определится с кандидатурой премьера до 30 апреля
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Правящая партия Армении определится с кандидатурой премьера до 30 апреля 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
ЕРЕВАН, 26 апр — РИА Новости. Правящая Республиканская партия Армении проведет заседание парламентской фракции, во время которого будет определен кандидат на пост премьера, до 30 апреля, заявил РИА Новости вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.
"Согласно закону, мы должны определиться с этим вопросом до 30 апреля. Мы уложимся в эти сроки", — сказал Шармазанов, не уточнив точной даты проведения заседания фракции.
Вопрос об избрании премьера будет обсуждаться на специальном заседании парламента 1 мая.
Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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