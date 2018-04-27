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Правящая партия Армении призывает все политические силы к переговорам
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Правящая партия Армении призывает все политические силы к переговорам 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: Русская Весна
ЕРЕВАН, 27 апр — РИА Новости. Главной целью правящей Республиканской партии Армении (РПА) является не допустить столкновений в сложившейся в стране ситуации на фоне протестных акций, призывает все политические силы сесть за стол переговоров, заявил журналистам глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян.
"Всем силам необходимо сесть за стол переговоров… Наша главная цель — избежать столкновений", — сказал Багдасарян. По его словам, правящая партия готова вести переговоры со всеми политическими силами.
Комментируя намерения лидера протестов Никола Пашиняна активизировать уличные акции, если премьер-министром на заседании парламента 1 мая будет избран не он, Багдасарян отметил, что РПА предпочитает руководствоваться требованиями конституции.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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