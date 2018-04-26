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СМИ: правящая партия Армении выдвинула кандидатуру на пост главы кабмина
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СМИ: правящая партия Армении выдвинула кандидатуру на пост главы кабмина 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Правящая Республиканская партия Армении (РПА) приняла решение выдвинуть в качестве кандидата на выборах премьера Карена Карапетяна, который в настоящее временно исполняет обязанности главы кабинета. Об этом сообщает «АрмИнфо».
"Республиканская партия приняла решение: 1 мая на выборах премьера она выступит со своим кандидатом — им будет Карен Карапетян", — говорится в сообщении.
Как отмечается, у партии 58 мандатов, а для избрания главы кабинета нужно 53 голоса.
По данным РИА «Новости», вице-спикер парламента и член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов не подтвердил эту информацию и заявил, что решение в отношении кандидата еще не принято.
Ранее исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворкян отправился в Москву для проведения рабочих консультаций.
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