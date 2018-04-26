СМИ: правящая партия Армении выдвинула кандидатуру на пост главы кабмина

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) приняла решение выдвинуть в качестве кандидата на выборах премьера Карена Карапетяна , который в настоящее временно исполняет обязанности главы кабинета. Об этом сообщает «АрмИнфо».

"Республиканская партия приняла решение: 1 мая на выборах премьера она выступит со своим кандидатом — им будет Карен Карапетян", — говорится в сообщении.

Как отмечается, у партии 58 мандатов, а для избрания главы кабинета нужно 53 голоса.

По данным РИА «Новости», вице-спикер парламента и член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов не подтвердил эту информацию и заявил, что решение в отношении кандидата еще не принято.