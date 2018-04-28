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В минюсте Армении заявили, что правящая партия страны признает ошибку монополизации власти
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В минюсте Армении заявили, что правящая партия страны признает ошибку монополизации власти 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Русская Весна
ЕРЕВАН, 28 апреля. /ТАСС/. Монополизация власти и недооценка роли усилившейся оппозиции стали главными ошибками правящей Республиканской партии Армении. Об этом заявил исполняющий обязанности министра юстиции республики Давид Арутюнян в субботу на брифинге в правительстве.
"Думаю, что основная проблема — непонимание с нашей стороны, со стороны Республиканской партии, опасности монополизации власти одной политической партией", — сказал Арутюнян. «Это наша основная ошибка, которую мы признаем», — добавил он.
"Сильная оппозиция в стране означает сильное государство", — подчеркнул и.о. главы минюста.
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