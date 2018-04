Ляказетту вручили карточку игрока недели FIFA 18

Компания EA Sports вручила голкиперу нападающему «Арсенала» Александру Ляказетту печатную версию специальной карточки в FIFA 18, сообщает пресс-служба клуба. 26-летний француз был включен в 32-ю команду недели, за что получил в игре IF-карточку с общим рейтингом 86 OVR (OVR — общий рейтинг игрока. Максимальный 99. — Прим. «СЭ»). Форвард забил 2 гола в ворота «Вест Хэма» в матче 35-го тура чемпионата Англии (4:1). Обычная карточка имеет рейтинг 85 OVR.

"Я в команде недели FIFA 18. Спасибо, EA Sports", — написал Ляказетт в Твиттере.

I'm in the FIFA ULTIMATE TEAM of the week thank you @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/MKIixNPsbs

— Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) 25 апреля 2018 г.