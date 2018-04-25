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Ляказетту вручили карточку игрока недели FIFA 18
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Ляказетту вручили карточку игрока недели FIFA 18 

Спорт-Экспресс 30 минут назад
Фото: Спорт-Экспресс
Компания EA Sports вручила голкиперу нападающему «Арсенала» Александру Ляказетту печатную версию специальной карточки в FIFA 18, сообщает пресс-служба клуба. 26-летний француз был включен в 32-ю команду недели, за что получил в игре IF-карточку с общим рейтингом 86 OVR (OVR — общий рейтинг игрока. Максимальный 99. — Прим. «СЭ»). Форвард забил 2 гола в ворота «Вест Хэма» в матче 35-го тура чемпионата Англии (4:1). Обычная карточка имеет рейтинг 85 OVR.
"Я в команде недели FIFA 18. Спасибо, EA Sports", — написал Ляказетт в Твиттере.
Муса за дубль «Краснодару» вошел в команду недели FIFA 18  I’m in the FIFA ULTIMATE TEAM of the week thank you @EASPORTSFIFA pic.twitter.com/MKIixNPsbs
— Alexandre Lacazette (@LacazetteAlex) 25 апреля 2018 г.
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