Муса за дубль «Краснодару» вошел в команду недели FIFA 18

Компания EA Sports представила 32-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

В число лучших игроков был включен нападающий ЦСКА Ахмед Муса , который в матче 27-го тура чемпионата России забил два гола в ворота «Краснодара» (2:1). 25-летний нигериец получил IF-карточку с общим рейтингом 81 OVR (OVR — общий рейтинг игрока. Максимальный 99. — Прим. «СЭ»). Он первый раз в сезоне попал в команду недели.

Полностью 32-я команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:

Резерв — Саба Лобжанидзе (ЛП, «Раннерс», 71), Хамди Харбауи (ФРВ, «Зюльте-Вареггем», 79), Кенан Кодро (ЛФА, «Грассхоппер», 78), Джонни Расселл (ПФА, «Канзас-Сити», 78), Леонардо Манкусо (ПФА, «Пескара», 76).

32-я команда недели FIFA 18. Фото EA Sports

Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.

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