Ещё
Муса за дубль «Краснодару» вошел в команду недели FIFA 18
Далее:
Читайте также:
Ещё

Муса за дубль «Краснодару» вошел в команду недели FIFA 18 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Спорт-Экспресс
Компания EA Sports представила 32-ю команду недели FIFA 18, игроков из которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.
В число лучших игроков был включен нападающий ЦСКА Ахмед Муса, который в матче 27-го тура чемпионата России забил два гола в ворота «Краснодара» (2:1). 25-летний нигериец получил IF-карточку с общим рейтингом 81 OVR (OVR — общий рейтинг игрока. Максимальный 99. — Прим. «СЭ»). Он первый раз в сезоне попал в команду недели.
Полностью 32-я команда недели FIFA 18 выглядит следующим образом:
Основной состав — Альфонс Ареола (ВРТ, «ПСЖ», 82), Калиду Кулибали (ЦЗ, «Наполи», 87), Аисса Манди (ЦЗ, «Бетис», 82), Виктор Мозес (ПФЗ, «Челси», 84), Сергей Милинкович-Савич (ЦП, «Лацио», 88), Флориан Товен (ПП, «Марсель», 87), Марко Ройс (ЦАП, «Боруссия Д», 87), Лукас Подольски (ЦАП, «Виссел Кобе», 83), Александр Ляказетт (ФРВ, «Арсенал», 86), Марк Ут (ФРВ, «Хоффенхайм», 85), Херард Морено (ФРВ, «Эспаньол», 83);
Запасные — Виктор Диас (ВРТ, «Гранада», 81), Давид Ломбан (ЦЗ, «Эйбар», 81), Ханс Ванакен (ЦАП, «Брюгге», 81), Адриан Регаттен (ЛП, «Османлыспор», 81), Виктор Фишер (ЛП, «Копенгаген», 81), Алиреза Джаханбахш (ПП, «АЗ», 81), Ахмед Муса (ФРВ, ЦСКА, 81);
Резерв — Саба Лобжанидзе (ЛП, «Раннерс», 71), Хамди Харбауи (ФРВ, «Зюльте-Вареггем», 79), Кенан Кодро (ЛФА, «Грассхоппер», 78), Джонни Расселл (ПФА, «Канзас-Сити», 78), Леонардо Манкусо (ПФА, «Пескара», 76).
32-я команда недели FIFA 18. Фото EA Sports
Паки с этими карточками будут доступны в течение недели, начиная с 20.00 по московскому времени.
Дубль Мусы, травма Витинью, Акинфеев и «Мисс ЦСКА» // ЦСКА выиграл пятый юбилейный матч подряд //
Спорт-Экспресс: последние новости
"Фратрия": "Заводящий трибуны "Б" Паша "Паук" объявлен персоной нон-грата" Ринат Билялетдинов: "С Салахом нельзя играть в догонялки. Не достанем" Планишек покинул пост главного тренера сборной России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американец сравнил Емельяненко с козлом24
Стало известно о судьбе Крушельницкого21
Липницкая удивила откровенным фото9
Россия может не поехать на Олимпиаду в Токио43
Российская гимнастка покорила весь мир31
Видео
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
00:41
Американец сравнил Емельяненко с козлом
MMA
02:39
Шарапова покинула элиту
Теннис
06:19
Букмекеры не поверили в «Реал»
Футбол
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
00:35
В Москве объявят «сухой закон» на время ЧМ-2018
Футбол
03:38
Российская гимнастка покорила весь мир
Летние виды спорта
00:31
Панарину запретили ехать на ЧМ
Хоккей
00:52
Левченко рассказала об идеальном размере груди
Легкая атлетика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение